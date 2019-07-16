Парламент внес поправки в Закон о прокуратуре в первом чтении: врио прокурора будет назначать президент

Парламент внес поправки в Закон о прокуратуре в первом чтении: врио прокурора будет назначать президент

Президент Республики Молдова, по предложению Высшего совета прокуроров, будет назначать исполняющего обязанности генерального прокурора до проведения конкурса и до назначения его указом президента. Соответствующий законопроект был утвержден сегодня парламентом в первом чтении.

По мнению авторов, инициатива устранит законодательный вакуум в связи с вакансией должности генерального прокурора. В настоящее время, обеспечение временного исполнения обязанностей генерального прокурора предусмотрено только в случаях его отсутствия или невозможности исполнения его функций. Инициативу должны рассмотреть и принять во втором и в окончательном чтениях для того, чтобы она вступила в силу.

Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен подал в отставку 11 июля. Исполняющим его обязанности был назначен заместитель генпрокурора Игорь Попа.

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