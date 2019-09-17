Парламент утвердил во втором чтении изменения в Закон о прокуратуре

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Законопроект, предусматривающий изменение механизма назначения генерального прокурора, утвержден во втором чтении парламентом голосами 55 депутатов. Решение было принято вечером в понедельник, 16 сентября.

Согласно новым положениям, назначение генерального прокурора президентом страны будет проводиться по предложению Высшего совета прокуроров (ВСП) из числа кандидатов, предложенных комиссией, созданной Министерством юстиции. Если Президент Республики Молдова отклонит отобранную кандидатуру, ВСП вернет конкурсной комиссии представленный список кандидатов. В результате устранения выявленных нарушений комиссия может представить ВСП тот же или другой список кандидатов из числа лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, или принять решение о возобновлении предварительного отбора кандидатов.

В то же время проект предусматривает, что прекращение полномочий генерального прокурора производится указом Президента Республики Молдова по предложению ВСП.