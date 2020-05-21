Парламент утвердил меры поддержки населения и экономических агентов в период ЧП в области общественного здоровья

0

Парламент Республики Молдова утвердил сегодня во втором чтении законопроект о внедрении ряда мер в период ЧП в области общественного здоровья, а также о внесении изменений в ряд нормативных документов.

В частности, были приняты решения о:

дальнейшем выделении единовременного пособия в размере 16 тысяч леев государственным служащим, заразившимся коронавирусом на рабочем месте;

выделении компенсации в размере месячного оклада служащим, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и 50% персоналу центров временного размещения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями;

дальнейшем распространении пенсий и государственных социальных пособии бенефициарам на дом сотрудниками ГП “Почта Молдовы”;

введении моратория до 30 июня 2020 года на государственные проверки;

выделении пособия по безработице в размере 2775 леев обладателям патентов, задействованных в торговле или оказании услуг на временно приостановивших деятельность рынках, и так далее.

Новый закон вступит в силу с момента публикации.

Напомним, чрезвычайное положение в области общественного здоровья объявлено на всей территории РМ до 30 июня включительно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.