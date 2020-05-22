Парламент уходит на карантин (ДОКУМЕНТ)

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С 22 мая депутаты Парламента РМ будут находиться на самоизоляции до тех пор, пока не получат отрицательный результат на коронавирус. Об этом говорится в распоряжении, подписанном спикером Зинаидой Гречаный.

В документе отмечается, что депутаты обязуются соблюдать режим самоизоляции под собственную ответственность и должны представить руководству законодательного органа результаты анализов.

Напомним, вчера стало известно, что депутат ДПМ Евгений Никифорчук заболел коронавирусом. Днем ранее он был в здании законодательного органа и участвовал в заседании фракции демократов. После этого было решено, что тестирование на COVID-19 пройдут все народные избранники и сотрудники парламента.

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