Парламент существенно оптимизировал расходы и сэкономил более 20 млн леев

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Парламент сэкономил в 2019 году около 20 млн. леев. Из этих средств планируется приобрести четыре новых автомобиля и оргтехнику. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции генеральный секретарь Парламента Республики Молдова Адриан Албу, который добавил, что в этом году законодательный орган вернет в государственный бюджет 16 млн. леев.

По словам генсека парламента, в последнее время секретариат оптимизировал расходы законодательного органа, тем самым сэкономив более 20 млн. леев.

– Экономии удалось добиться за счет снижения расходов на покупку программного обеспечения, топлива и за счет командировок. Мы экономили средства, потому что понимаем, в каком плачевном состоянии находится госбюджет, – сказал Албу, пишет moldpres.md.

Он отметил, что в этом году секретариат экономит и на отоплении гаража парламента, которое ежегодно обходится в более 1 млн. леев. Албу добавил, что за счет экономии законодательный орган страны намерен приобрести четыре новых автомобиля и оргтехнику. Он уточнил, что в настоящее время в гараже парламента находятся 57 единиц транспорта, из которых только 40 используются для обслуживания депутатов, секретариата и официальных делегаций. Из них только у 10 авто срок эксплуатации менее семи лет.

– Мы предложили руководству парламента выставить на аукцион 18 из этих автомобилей, 12 из которых марки BMW 1997 года выпуска. На 12 машин за 2013-2018 гг. только на ремонт было потрачено 2 млн. леев, – отметил Албу.

По его словам, парламент нуждается в обновлении компьютерного оснащения. Из 610 компьютеров 252 эксплуатируются более 7 лет.

На 2019 год в госбюджете на нужды парламента была предусмотрена сумма в 169 769,8 тыс. леев.