Парламент соберется сегодня на заседание

0

Депутаты молдавского парламента соберутся сегодня, 2 апреля, на заседание. На нем премьер Ион Кику представит проект мер в поддержку населения и экономических агентов, который был принят вчера под ответственность правительства.

Согласно закону, если в течение трех дней с момента представления проекта не будет подан вотум недоверия правительству, документ будет считаться принятым.

Заседание намечено на 14.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

Какие меры в поддержку граждан и предпринимателей приняло вчера правительство можно прочитать ЗДЕСЬ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.