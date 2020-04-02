Парламент соберется сегодня на заседание

Парламент соберется сегодня на заседание

Депутаты молдавского парламента соберутся сегодня, 2 апреля, на заседание. На нем премьер Ион Кику представит проект мер в поддержку населения и экономических агентов, который был принят вчера под ответственность правительства. 

Согласно закону, если в течение трех дней с момента представления проекта не будет подан вотум недоверия правительству, документ будет считаться принятым.

Заседание намечено на 14.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

Какие меры в поддержку граждан и предпринимателей приняло вчера правительство можно прочитать ЗДЕСЬ.

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