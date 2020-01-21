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Парламент Республики Молдова отказался от пластиковых бутылок с этого года. Это решение будет ежегодно приносить экономию государственных средств приблизительно в 100 тысяч леев.

На замену пластиковых бутылок придут кулеры, которые будут размещены в здании парламента: в коридорах, кабинетах и залах. Вода будет доступна комиссиям, фракциям и на пленарных заседаниях парламента. Кроме того, пластиковые стаканчики будут заменены картонными, сообщает пресс-служба ведомства.

– Пластиковые бутылки – большая экологическая проблема. К сожалению, вода в кране некачественная, поэтому мы вынуждены покупать питьевую воду, но мы решили отказаться от пластика, – сказал генеральный секретарь Парламента Республики Молдова Адриан Албу.

По его словам, эти меры, кроме вклада учреждения в снижение уровня загрязнения, принесут экономию государственных средств, в том числе потому, что вода будет использоваться дозированно, и не придётся выбрасывать наполовину полные бутылки.