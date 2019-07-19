Парламент решил! По случаям приватизации четырех стратегических предприятий будет проведен аудит

0

По решению Парламента РМ Счетная палата Молдовы проверит контракты, касающиеся приватизации четырех стратегических предприятий страны. Речь идет о Международном аэропорте Кишинева, авиакомпании “Air Moldova”, акционерного общества “Tutun-CTC” и государственного предприятия “Автовокзалы и станции”.

Эти объекты были выбраны для проверки специально созданной в парламенте следственной комиссией, которая занимается расследованием всех сомнительных случаев приватизации государственной собственности, начиная с 2013 года. Аудит должен быть проведен до 31 декабря текущего года, говорится в решении парламента.