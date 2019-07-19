Парламент решил! По случаям приватизации четырех стратегических предприятий будет проведен аудит

Парламент решил! По случаям приватизации четырех стратегических предприятий будет проведен аудит

По решению Парламента РМ Счетная палата Молдовы проверит контракты, касающиеся приватизации четырех стратегических предприятий страны. Речь идет о Международном аэропорте Кишинева, авиакомпании “Air Moldova”, акционерного общества “Tutun-CTC” и государственного предприятия “Автовокзалы и станции”. 

Эти объекты были выбраны для проверки специально созданной в парламенте следственной комиссией, которая занимается расследованием всех сомнительных случаев приватизации государственной собственности, начиная с 2013 года. Аудит должен быть проведен до 31 декабря текущего года, говорится в решении парламента.

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