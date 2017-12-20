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Парламент решил оградиться забором высотой в 2,5 метра и стоимостью 5 млн леев (ФОТО)

Парламент решил оградиться забором высотой в 2,5 метра и стоимостью 5 млн леев (ФОТО)

Длина ограждения составит 240 метров.

Работы по возведению забора стартовали еще три недели назад. Ограждение предусмотрено проектом по реконструкции здания парламента, который был разработан еще в 2009 году, сообщает newsmaker.md.

Так, высота забора составит 2,4 – 2,5 метра, а длина – 240 метров. Железобетонное основание облицуют гранитными плитами, а сверху установят декоративные металлические секции высотой 2,1 м. Открытым останется только фасад здания, который выходит на бульвар Штефана чел Маре.

Обойдет ограждение государству в 5 миллионов леев.

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