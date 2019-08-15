Парламент решил: НБМ сможет предоставлять кредиты только платежеспособным банкам

Парламент решил: НБМ сможет предоставлять кредиты только платежеспособным банкам

Парламент утвердил сегодня изменения в банковское законодательство и пересмотрел понятие «помощь ликвидностью в чрезвычайных ситуациях». За принятие проекта в первом и втором чтениях проголосовали 58 депутатов.

В соответствии с новыми законодательными поправками, Национальный банк Молдовы сможет предоставлять экстренные кредиты только платежеспособному и жизнеспособному банку. Таким образом, положения, позволяющие предоставлять помощь ликвидностью трем несостоятельным коммерческим банкам, были отменены.

Кроме того, исключены из списка приемлемых активов, принимаемых Нацбанком РМ в качестве гарантии при предоставлении кредитов банкам, простые векселя и ценные бумаги, выпущенные на имущество или товары, поскольку они нечасто используются на внутреннем рынке.

 

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