Парламент разрешил снова располагать аптеки в любом месте и на любом расстоянии

Законодательный орган отменил поправку, ограничивающую их количество.

Так, теперь аптеки или их филиалы, с отделами производства лекарств, снова можно будет устанавливать на любом расстоянии друг от друга.

Положения о том, что аптеки должны располагаться в 250 метрах друг от друга, и на три-четыре тысячи человек должна приходиться одна аптека, были одобрены в 2011 году. Как ранее заявляла министр здравоохранения Руксанда Главан, отмена этих положений поспособствует развитию фармацевтического рынка.

В то же время, многие граждане Молдовы скептически отнеслись к отмене этой поправки, выразив опасение, что аптеки станут появляться “не там, где надо”: вместо отдалённых сёл, где остро ощущается их нехватка – в крупных городах, где их и так переизбыток.