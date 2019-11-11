Парламент рассмотрит вотум недоверия правительству Санду во вторник

0

Во вторник, 12 ноября, состоится специальное заседание Парламента РМ, на котором будет рассмотрен выдвинутый социалистами вотум недоверия правительству Майи Санду. Заседание начнется в 10.00.

“Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию события.

Напомним, что социалисты выдвинули вотум недоверия правительству Санду, после того, как премьер под личную ответственность приняла ряд поправок в Закон о прокуратуре, предусматривающих, что она будет самостоятельно выдвигать кандидатов в генпрокуроры. Подобное не предусмотрено Конституцией страны и вызвало возмущение ПСРМ. Социалисты призвали правительство отозвать свой проект, однако Санду отказалась это сделать. Для того, чтобы приостановить вступление в силу закона, фракция ПСРМ выдвинула требование об отставке кабинета министров.