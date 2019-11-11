Парламент рассмотрит вотум недоверия правительству Санду во вторник

Парламент рассмотрит вотум недоверия правительству Санду во вторник

Во вторник, 12 ноября, состоится специальное заседание Парламента РМ, на котором будет рассмотрен выдвинутый социалистами вотум недоверия правительству Майи Санду. Заседание начнется в 10.00. 

“Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию события.

Напомним, что социалисты выдвинули вотум недоверия правительству Санду, после того, как премьер под личную ответственность приняла ряд поправок в Закон о прокуратуре, предусматривающих, что она будет самостоятельно выдвигать кандидатов в генпрокуроры. Подобное не предусмотрено Конституцией страны и вызвало возмущение ПСРМ. Социалисты призвали правительство отозвать свой проект, однако Санду отказалась это сделать. Для того, чтобы приостановить вступление в силу закона, фракция ПСРМ выдвинула требование об отставке кабинета министров.

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