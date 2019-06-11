Парламент проголосовал за возвращение к пропорциональной избирательной системе

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Парламент рассмотрел сегодня, 11 июня, проект поправок в некоторые законодательные акты (Кодекс о выборах, Закон о статусе депутата, Закон о политических партиях, Кодекс о правонарушениях), который предусматривает отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональному голосованию. Проект был принят в первом чтении.

– Мы, социалисты, всегда говорили, что избирательная система важна, но еще более важно, кто контролирует эту систему и может ли эта система обеспечивать свободное выражение воли граждан, защищать голоса граждан, защищать процесс и избирательную систему от различных вмешательств, административное влияние и коррупция избирателей, – сказал в данной связи председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча.

Он сообщил, что социалисты внесут несколько поправок во втором чтении проекта. Депутат также считает, что у юридической комиссии будет много работы, потому что основными вопросами, на которых будут настаивать социалисты, являются списки избирателей и их качество.

– Основная проблема – влияние административного ресурса при формировании бюро, избирательных комиссий, подкуп избирателей. И здесь я согласен с моими коллегами в том, что представители полиции часто говорят, что законодательная база не работает, и они не знают, как реагировать на происходящее. Нам нужно выяснить эти детали и убедиться, что все процедуры являются абсолютно законными, – сказал депутат.

Стоит отметить, что проект предусматривает в том числе улучшение порядка голосования диаспоры, прозрачность партийного финансирования, установление ясных процедур составления списков кандидатов, исключение сертификатов о неподкупности, исключение избирательной агитации в день выборов и т.д.