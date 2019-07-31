Парламент проголосовал за отмену смешанной избирательной системы

Парламент проголосовал за отмену смешанной избирательной системы

Парламент одобрил отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Проект, предусматривающий это, был принят сегодня во втором чтении голосами 57 депутатов.

Проект также предусматривает исключение сертификатов о неподкупности для кандидатов на выборы и запрет на предвыборную агитацию в день выборов. Также молдавские граждане за рубежом смогут голосовать на основании паспорта, удостоверения личности и военного билета. Парламент также изменил избирательный порог. Он составит 5% для партий, 7% – для избирательных блоков и 2% – для независимых кандидатов.

Депутаты установили и максимальные пределы пожертвований на избирательную кампанию. Физические лица смогут пожертвовать не более 6 среднемесячных зарплат по экономике, а юридические – не более 12.

Законопроект должен быть принят в окончательном чтении.

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