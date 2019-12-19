Парламент принял в окончательном чтении налогово-бюджетную и таможенную политику

Парламент принял в окончательном чтении налогово-бюджетную и таможенную политику

Проект налогово-бюджетной и таможенной политики был принят парламентом сегодня в  окончательном чтении. Документ поддержали 60 депутатов.

Как передаёт moldpres.md, проектом предусмотрено сохранение подоходного налога для физических лиц в размере 12% и для крестьянских хозяйств в размере 7%. В следующем году также сохранится часть действующих ставок НДС и акцизов.

В документе предусмотрено снижение налога на пожертвования с 12% до 6%, изменение срока уплаты НДС на импортируемые услуги и изменение срока уплаты акцизов. Также предусмотрена процедура объединения срока декларирования и уплаты налога на недвижимость.

В 2020 году депутаты планируют вернуться к рассмотрению ситуации по ставке НДС, особенно для агропромышленной продукции, пишет источник.

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