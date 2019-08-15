Парламент принял поправки в Закон о государственном бюджете на 2019 год

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Доходы госбюджета составят 40 633 531,5 леев, а расходы – 46 336 817,6 леев с дефицитом в размере 5 703 286,1 леев. Сегодня на пленарном заседании парламент принял во втором чтении законопроект о внесении поправок в Закон о государственном бюджете на 2019 год.

Проект корректирует бюджетные показатели доходов, расходов и дефицита бюджета, исходя из переоценки прогнозов по основным макроэкономическим показателям и тенденций исполнения государственного бюджета в первом полугодии текущего года, пересмотра программ расходов, а также разблокирования финансирования бюджетной поддержки со стороны спонсоров.

Законопроект предусматривает снижение доходов на 1 492,0 млн леев, расходов – на 1 327,4 млн леев, соответственно, увеличение утвержденного дефицита государственного бюджета на 164,6 млн леев.