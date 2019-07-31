Парламент принял поправки в госбюджет

0

Парламент утвердил сегодня поправки в государственный бюджет на текущий год.

Проект о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2019 год был представлен депутатам министром финансов Натальей Гаврилицэ. По ее словам, доходы госбюджета по прогнозам составят 40,633 млрд леев, что на 1,492 млрд леев или 3,6% меньше утвержденного. Вместе с тем, расходы составят 46,336 млрд леев, что на 1,327 млрд леев меньше, чем было утверждено. В этих условиях дефицит бюджета достигнет 5,7 млрд леев, передаёт moldpres.md.

Доходы государственного бюджета сократятся, в частности, за счет доходов проектов, финансируемых из внешних источников, – на 318,3 млн леев (потому что проекты не были выполнены, как планировалось), за счет поступлений от налогов и сборов – на 307,3 млн леев, а также за счет грантов – на 174 млн леев. По данным Министерства финансов, исполнение национального публичного бюджета за первые шесть месяцев 2019 года завершилось бюджетным дефицитом в 2,1 млрд леев.

Председатель парламента Зинаида Гречаный потребовала от авторов доработать проект и предложить его на утверждение во втором чтении через 10 дней, в рамках внеочередной сессии парламента.