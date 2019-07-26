Парламент принял отставку пяти депутатов

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Парламент Республики Молдова принял сегодня отставку пяти депутатов молдавского парламента.

Речь, в частности, идет об экс-депутате ДПМ Отилии Дрэгуцану и бывшем депутате Виореле Мельнике, избранном по округу №48. Оба сдали мандаты по собственному желанию.

Кроме того, были приняты отставки Лилианы Николаеску-Онофрей, Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые осуществляют деятельность в правительстве.

Таким образом, по округам №33 (Кишинев, где был избран Нэстасе), 48 (Приднестровье, где был избран Мельник) и 50 (западная диаспора, где была избрана Санду) должны пройти выборы для замещения ставших вакантными мест депутатов. В то же время два других кресла в парламенте займут, вместо ушедших депутатов, представитель ДПМ и представитель “АКУМ” соответственно, согласно партийным спискам.