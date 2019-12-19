Парламент принял отставку депутата ПСРМ

Парламент принял отставку депутата ПСРМ

Татьяна Кунецки сложила с себя полномочия депутата из-за несовместимости должностей. На заседании в четверг, 19 декабря, парламент принял к сведению отставку парламентария.

Заявление об отставке было подано после того, как Татьяна Кунецки была назначена на должность исполняющего обязанности директора Агентства государственных услуг. В этих условиях парламент объявил вакантным мандат депутата во фракции  ПСРМ.

Ранее несколько депутатов отказались от мандатов из-за несовместимости должностей или по собственной инициативе, напоминает moldpres.md.

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