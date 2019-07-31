Парламент пересмотрел Закон о государственном социальном страховании на 2019 год

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Доходы бюджета государственного социального страхования на 2019 год составят 21 869 879,9 тыс. леев, расходы – 21 886 893,8 тыс. леев, а дефицит – 17 013,9 тыс. леев. Парламент утвердил сегодня в первом и втором чтениях поправки и дополнения к Закону о бюджете государственного социального страхования на 2019 год.

На 1 июля 2019 года общие доходы БГСС составили 11 523 767,4 тыс. леев, что является исполнением бюджета на 53%, а расходы за 6 месяцев текущего года составили 11 000 475,4 тыс. леев, то есть степень исполнения БГСС составила 50,6%, пишет moldpres.md.

Согласно результатам, в I полугодии, профицит бюджета государственного социального страхования составил 523 292,0 тыс. леев.