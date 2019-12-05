Парламент определил сферы деятельности постоянных комиссий

Парламент определил сферы деятельности постоянных комиссий

Постановление парламента, касающееся направлений деятельности постоянных комиссий, будет опубликовано в завтрашнем номере “Monitorul Oficial”.

Согласно документу, помимо сфер деятельности, четко предусмотрена для каждой комиссии в отдельности компетенция по рассмотрению петиций, мониторингу и оценке реализации национальных стратегий в соответствии со сферами деятельности, передаёт moldpres.md.

Также в “Monitorul Oficial” будет опубликовано решение об изменении номинального состава комиссий. Изменения были сделаны в соответствии с пропорциональным представительством парламентских фракций и с учетом поступающих от фракций предложений.

В X законодательном форуме работают 11 постоянных парламентских комиссий.

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