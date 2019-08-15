Парламент окончательно аннулировал смешанную избирательную систему

Парламент окончательно аннулировал смешанную избирательную систему

Парламент Молдовы аннулировал смешанную избирательную систему и утвердил возврат к пропорциональной системе и выборам по партийным спискам. Соответствующее решение было принято сегодня в третьем и в окончательном чтениях. 

Принятые нововведения также предусматривают совершенствование избирательной системы и касаются голосования диаспоры, прозрачности процесса финансирования партий и предвыборных кампаний, установления четких процедур при составлении списка кандидатов. Сертификаты о неподкупности будут заменены декларациями о личной ответственности. Кроме того, в день выборов и предшествующий ему день будет запрещена любая электоральная агитация за исключением той, что была ранее размещена в интернете или на рекламных панно.

В то же время, были исключены ограничения, касающиеся голосования диаспоры. Граждане Молдовы за рубежом смогут голосовать на основании паспорта, удостоверения личности или военного билета.

Был изменен и порог прохождения в парламент: он составит 5% для партии, 7% – для избирательного блока и 2% – для независимого кандидата.

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