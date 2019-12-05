Парламент одобрил создание Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне между Молдовой и Турцией

Парламент одобрил создание Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне между Молдовой и Турцией

Парламент ратифицировал сегодня Совместное заявление о создании Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне между Республикой Молдова и Турцией.

Согласно документу, сопредседателями совета будут правительство Республики Молдова и президент Турции. Совет разработает стратегию развития отношений в политической, военной, экономической, торговой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, области безопасности, туризме, здравоохранении, культуре, науке и гуманитарной сфере, передаёт moldpres.md.

Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в два года, поочередно в Республике Молдова и Турции. В рамках совета будет создана совместная группа по стратегическому планированию, в ней будут сопредседательствовать министры иностранных дел двух стран.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между Республикой Молдова и Турецкой Республикой установлены 3 февраля 1992 года.

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