Парламент объявил конкурс по отбору кандидатов на должность судей КС

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Парламентская комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету объявила сегодня конкурс по отбору двух кандидатов на должность судей Конституционного суда от законодательного органа.

Согласно законодательству, кандидаты на эту должность должны быть гражданами Республики Молдова, иметь высшее юридическое образование и обладать профессиональной компетентностью и опытом работы в судебной системе не менее 15 лет. Возраст кандидатов не должен превышать 70 лет.

Также кандидаты должны представить: мотивационное письмо; заявление для участия/резюме; копию удостоверения личности; копию дипломов об образовании; медицинскую справку F 086E; справку о несудимости; декларацию под собственную ответственность о том, что за последние 2 года они не состояли в политической партии и не были сотрудниками аппарата ни одной из партий, а также что они не имеют запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности. Документы можно подать лично, по почте или в электронном формате до 12 июля 2019 года.

Напомним, что вчера и правительство утвердило Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судей Конституционного суда.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначенных на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, еще двое – правительством и двое – Высшим советом магистратуры.