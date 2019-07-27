Парламент объявил конкурс на замещение должности врио генпрокурора

Парламент объявил конкурс на замещение должности врио генпрокурора

Парламент страны приглашает заинтересованных лиц представить свои документы на должность исполняющего обязанности генерального прокурора Республики Молдова.

Для участия в конкурсе претендент должен соответствовать условиям, предусмотренным ст.17 п. (1) Закона №.3/2016 о прокуратуре, пишет moldpres.md. Пакет документов должен включать мотивационное письмо, резюме и декларацию под собственную ответственность о том, что претендент соответствует выдвигаемым условиям.

Документы принимаются до понедельника, 29 июля, 17.00. Лицо, ответственное за приём документов – Кристина Ротарь, старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Тел.: (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес – cristina.rotari@parlament.md.

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