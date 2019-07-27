Парламент объявил конкурс на замещение должности врио генпрокурора

0

Парламент страны приглашает заинтересованных лиц представить свои документы на должность исполняющего обязанности генерального прокурора Республики Молдова.

Для участия в конкурсе претендент должен соответствовать условиям, предусмотренным ст.17 п. (1) Закона №.3/2016 о прокуратуре, пишет moldpres.md. Пакет документов должен включать мотивационное письмо, резюме и декларацию под собственную ответственность о том, что претендент соответствует выдвигаемым условиям.

Документы принимаются до понедельника, 29 июля, 17.00. Лицо, ответственное за приём документов – Кристина Ротарь, старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Тел.: (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес – cristina.rotari@parlament.md.