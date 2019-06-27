Парламент объявил конкурс на замещение должности главы НАЦ

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Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету объявила конкурс по отбору кандидата на должность директора Национального антикоррупционного центра, информирует moldpres.md со ссылкой на пресс-службу парламента.

На заседании в среду, 26 июня, комиссия приняла решение провести конкурс, и согласно регламенту, кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

являться гражданином Республики Молдова и проживать на ее территории;

обладать полной дееспособностью;

иметь высшее юридическое образование;

иметь стаж работы в правовой сфере не менее 10 лет;

иметь безупречную репутацию;

не быть и не состоять в последние два года членом какой-либо политической партии;

не иметь судимости;

владеть государственным языком;

быть годным к исполнению обязанностей с медицинской точки зрения.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

мотивационное письмо;

заявление для участия/резюме;

копию удостоверения личности;

копию дипломов об образовании;

медицинскую справку F 086E;

справку о несудимости;

декларацию под собственную ответственность о том, что за последние 2 года не состоял в политической партии и не был сотрудником аппарата ни одной из партий, а также что не имеет запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности;

3 рекомендательных письма;

концепцию управления и развития НАЦ.

Кандидаты могут лично, по почте или по электронной почте подать свои документы в секретариат парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету с 28 июня по 12 июля 2019 года. Ответственной за прием документов является старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Кристина Ротарь, с которой можно связаться по тел. (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес – cristina.rotari@parlament.md