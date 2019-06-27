Парламент объявил конкурс на замещение должности главы НАЦ

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету объявила конкурс по отбору кандидата на должность директора Национального антикоррупционного центра, информирует moldpres.md со ссылкой на пресс-службу парламента.
На заседании в среду, 26 июня, комиссия приняла решение провести конкурс, и согласно регламенту, кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
- являться гражданином Республики Молдова и проживать на ее территории;
- обладать полной дееспособностью;
- иметь высшее юридическое образование;
- иметь стаж работы в правовой сфере не менее 10 лет;
- иметь безупречную репутацию;
- не быть и не состоять в последние два года членом какой-либо политической партии;
- не иметь судимости;
- владеть государственным языком;
- быть годным к исполнению обязанностей с медицинской точки зрения.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- мотивационное письмо;
- заявление для участия/резюме;
- копию удостоверения личности;
- копию дипломов об образовании;
- медицинскую справку F 086E;
- справку о несудимости;
- декларацию под собственную ответственность о том, что за последние 2 года не состоял в политической партии и не был сотрудником аппарата ни одной из партий, а также что не имеет запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности;
- 3 рекомендательных письма;
- концепцию управления и развития НАЦ.
Кандидаты могут лично, по почте или по электронной почте подать свои документы в секретариат парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету с 28 июня по 12 июля 2019 года. Ответственной за прием документов является старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Кристина Ротарь, с которой можно связаться по тел. (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес – cristina.rotari@parlament.md