Парламент объявил конкурс на замещение должности главы НАЦ

Парламент объявил конкурс на замещение должности главы НАЦ

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету объявила конкурс по отбору кандидата на должность директора Национального антикоррупционного центра, информирует moldpres.md со ссылкой на пресс-службу парламента.  

На заседании в среду, 26 июня, комиссия приняла решение провести конкурс, и согласно регламенту, кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

  •  являться гражданином Республики Молдова и проживать на ее территории; 
  • обладать полной дееспособностью; 
  • иметь высшее юридическое образование; 
  • иметь стаж работы в правовой сфере не менее 10 лет; 
  • иметь безупречную репутацию; 
  • не быть и не состоять в последние два года членом какой-либо политической партии; 
  • не иметь судимости; 
  • владеть государственным языком; 
  • быть годным к исполнению обязанностей с медицинской точки зрения. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

  • мотивационное письмо;
  • заявление для участия/резюме;
  • копию удостоверения личности;
  • копию дипломов об образовании;
  • медицинскую справку F 086E;
  • справку о несудимости;
  • декларацию под собственную ответственность о том, что за последние 2 года не состоял в политической партии и не был сотрудником аппарата ни одной из партий, а также что не имеет запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности; 
  • 3 рекомендательных письма;
  • концепцию управления и развития НАЦ. 

Кандидаты могут лично, по почте или по электронной почте подать свои документы в секретариат парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету с 28 июня по 12 июля 2019 года. Ответственной за прием документов является старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Кристина Ротарь, с которой можно связаться по тел. (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес – cristina.rotari@parlament.md

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md