Парламент объявил конкурс на должность директора НАРЭ

Парламент объявил конкурс на должность директора НАРЭ

Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам объявила конкурс на должность директора Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Должность была вакантной до сих пор, так как в феврале парламент назначил только четырёх членов совета.

В конкурсе могут участвовать граждане Республики Молдова с высшим техническим, экономическим, финансовым или юридическим образованием, у которых есть опыт работы в этих областях не менее десяти лет, в том числе, не менее трех лет на руководящих должностях в органах государственной власти или области регулирования энергетического сектора, передаёт tv8.md.

– У кандидата на эту должность должна быть безупречная репутация, он должен свободно владеть государственным и английским языками и не быть членом политической партии на момент подачи документов для участия в конкурсе, – сообщается в послании. 

Документы можно подавать до 3 августа, а список кандидатов, которые получат право на участие в конкурсе, будет объявлен до 12 августа. После этого комиссия проведет закрытые слушания, в результате чего будет избран кандидат на должность директора Административного совета НАРЭ.

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