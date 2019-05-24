Парламент не работает: что дальше? Подробный ответ президента (ВИДЕО)

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Глава государства предполагает, что Конституционный суд постановит, что 9 июня истекают три месяца, по окончании которых он вправе распустить законодательный орган страны. В рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон сообщил, что если до 9 июня заседание парламента так и не состоится, а спикер не будет избран, уже 10 числа он обратится в КС с просьбой дать ответ, есть ли предпосылки для роспуска пленума.

– После этого, скорее всего, я приглашу фракции, – это предусмотрено Конституцией. Президент после консультаций с фракциями может распустить парламент. Я приглашу лидеров фракций, чтобы они сказали, когда, по их мнению, лучше провести досрочные парламентские выборы. Я могу назвать дату и без того, чтобы с ними консультироваться, но было бы правильнее со стороны президента пригласить фракции и обсудить это с ними – 19 октября, 26 октября, 3 ноября, 10 ноября, 17 ноября. Можно и в сентябре провести. Но кто будет проводить предвыборную кампанию в июле-августе? Поэтому, вероятнее всего, президент будет обсуждать это с фракциями и примет решение, – сказал он.

По словам Додона, в указе президента первым пунктом будет обозначено решение о роспуске парламента, а вторым – дата проведения досрочных выборов. Глава государства считает, что идеально было бы организовать их в конце октября – начале ноября для того, чтобы предвыборная кампания началась в сентябре. В то же время Додон отметил, что лучше всего все же избежать выборов.

– Досрочные парламентские выборы стоят приблизительно 100 млн леев, которые нужно будет выдать из госбюджета, и это в той ситуации, когда у нас много нерешённых проблем. Платить просто так 100 млн леев – нехорошо. У досрочных выборов только один плюс, минусов очень много: партии будут более открыты для того, чтобы создать любую форму парламентского большинства и общество примет любое правительство. Знаете, как говорят? “Делайте уже с кем хотите, но не ведите нас опять на досрочные выборы”. Потому что в случае, если после выборов осенью, если мы дойдем до досрочных, не выберется правительство, парламентское большинство, тогда в 2020 у нас снова будут досрочные выборы. Это будет разрухой для Молдовы, – подытожил президент.