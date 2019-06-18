Парламент назначит дату всеобщих местных выборов

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Парламент проведет во вторник, 18 июня, заседание, на котором рассмотрит проект постановления о назначении даты проведения всеобщих местных выборов.

Кроме того, согласно принятому в понедельник решению постоянного бюро парламента, законодательный орган обсудит и проект постановления о создании «следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации государственной собственности, начиная с 2013 года». Депутаты также рассмотрят проект постановления о создании «следственной комиссии по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча Демократической партии, предпринятой с помощью Конституционного суда и Генеральной прокуратуры», пишет moldpres.md.

В повестку дня также включены изменения в Закон о Службе государственной охраны, о внесении изменений в статью 20 Кодекса о выборах во втором чтении, а также внесение изменений в проекты постановлений о создании постоянных парламентских комиссий и их поименном составе. Заседание начнется в 10.00.

Напомним, накануне президент страны Игорь Додон заявил, что местные выборы могут пройти 20 октября.