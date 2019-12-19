Парламент на один день стал местом проведения рождественской ярмарки (ФОТО)

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Сегодня в парламенте Молдовы проходит рождественская ярмарка с участием детей из нескольких коммунитарных центров Кишинёва. На продажу выставлены предметы декоративно-прикладного искусства и поздравительные открытки, выполненные вручную.

Ярмарку посетила спикер парламента Зинаида Гречаный, другие депутаты и сотрудники учреждения, которые приобрели детские поделки. Воспитанники столичного Общинного центра для детей и молодежи “Convorbitorul” представили посетителям художественную программу, которая впечатлила всех присутствующих.

По случаю праздника Святого Николая, который сегодня отмечают верующие, Зинаида Гречаный вручила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году.