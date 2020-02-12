Парламент может предоставить Кишиневу часть своего гаража под парковки

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Об этом, а также многом другом говорили в ходе встречи генпримар столицы Ион Чебан и спикер парламента Зинаида Гречаный.

Как сообщил столичный градоначальник, он обсудил с председателем законодательного органа передачу в ведение примэрии 3 этажей многоуровневого гаража-парковки из 5. Гречаный отметила, что этот вопрос будет обсужден на заседании постоянного бюро парламента.

Также Чебан сообщил, что вскоре будет представлена концепция по обустройству парковок по всей центральной зоне города.

-Помимо этого, мы затронули и другие темы – относительно внесения изменений в некоторые законопроекты. Цель этих поправок – повышение ответственности владельцев недвижимости за обустройство и обслуживание этих зданий и прилегающих территорий. Другими темами были повышение уровня безопасности и облагораживание общественных мест, а также эффективное управление отходами с привлечением специалистов в этой области, – рассказал столичный градоначальник.

Генеральный примар Кишинева и спикер парламента обсудили также ряд законодательных инициатив, которые примэрия предложит для публичных обсуждений, а затем парламенту.