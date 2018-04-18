Парламент Молдовы обзаведется еще одной комиссией

Законодательный орган страны учредит постоянную комиссию для рассмотрения отчетов Счетной палаты.

Она будет называться Комиссией по контролю за общественными финансами. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит парламенту внести поправки и дополнения в регламент законодательного органа, пишет realitatea.md.

Законодательная инициатива вводит новую концепцию – внешний аудит. Таким образом, Счетная палата будет проверять соответствие, исполнение, а также другие виды аудита по необходимости. Счетная палата ежегодно будет в обязательном порядке проводить аудит правительственных отчетов об исполнении государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. Эти доклады будут представляться до 1 июня и заслушиваться на пленарных заседаниях парламента.

Парламент также до 1 мая будет заслушивать на пленарных заседаниях ежегодный доклад Счетной палаты, и годовой отчет об администрировании и использовании государственных финансовых ресурсов и общественного достояния – до 15 сентября.