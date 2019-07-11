Паркуюсь, где хочу: 8 000 штрафов выписали в прошлом году за неправильную парковку (ВИДЕО)

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Столичные водители с завидной регулярностью оставляют автомобили в неположенных местах. Горожане бросают свои транспортные средства даже под запрещающими знаками, на тротуарах и велодорожках. Такую картину чаще всего можно наблюдать на главных улицах Кишинёва.

В свою очередь, водители сетуют на то, что парковаться в столице особо негде, пишет canal3.md. Иные автовладельцы и вовсе не реагируют на замечания о неправильной парковке.

Патрульные инспекторы говорят, что, согласно правилам, штрафовать можно лишь тех нарушителей, которые находятся в салоне или рядом с машиной. Размер штрафа варьируется от 700 до 1 500 леев, пишет источник.

С начала этого года полицейские уже наказали 1 150 водителей-нарушителей. За весь прошлый год их было более 8 с половиной тысяч.