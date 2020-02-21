Парковки и выделенные полосы для общественного транспорта: Чебан рассказал о работе и планах

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Кишинёв на шаг ближе к тому, чтобы выглядеть иначе. Об осуществляемых в столице изменениях рассказал сегодня генеральный примар Ион Чебан в ходе презентации отчёта о первых 100 днях работы на посту градоначальника.

В частности, он рассказал о том, что уже начата разработка Плана городской мобильности, а также инициирован проект по организации выделенных полос для общественного транспорта на главных улицах города: ул. Пушкина, ул. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре.

Кроме того, по словам столичного градоначальника, запущен процесс систематизации парковочных мест, прилегающих к дороге в центральной части города. Разработан план ремонта и модернизации тротуаров и пешеходных переходов.

Также определены несколько мест для строительства многоэтажных парковок. Одним из них является гараж парламента: там будут обустроены парковочные места на 3 этажах из 5 существующих.

Парковки будут обустроены не на магистральных улицах. Всего в центре необходимо обустроить порядка 10 тысяч парковочных мест, из которых для начала мы планируем 4 тысячи, – уточнил Ион Чебан

Он рассказал также о том, что запущен процесс преобразования уличной рекламы, а концепция реорганизации уличной торговли находится в процессе разработки и будет представлена в конце месяца. Полный текст отчета можно найти на сайте ionceban.md.