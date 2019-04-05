Парковка в неположенных местах не пройдет: с 22 апреля водителей начнут штрафовать за это нарушение (ВИДЕО)

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“Волк меняет шкуру, да не натуру”, – так можно сказать и о водителях, которые никак не откажутся от привычки парковать свои машины, где попало. Проведенный Национальным инспекторатом патрулирования анализ показывает, что большинство автовладельцев привыкли оставлять свои транспортные средства там, где им удобно – перед магазинами, на перекрестках, пешеходных переходах, а также прямо перед домами и зданиями, где они живут или работают.

Всё это создает препятствия для доступа пожарных, врачей и полицейских, особенно в тех ситуациях, когда дорога каждая минута, а также для людей с ограниченными физическими возможностями и мам с колясками, которые вынуждены ехать по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности. В данной связи, начиная с сегодняшнего дня НИП, усилит действия для предупреждения данного нарушения. Кроме того, новое правило, которое вступит в силу с 22 апреля текущего года, позволит привлекать к административной ответственности водителей и штрафовать их до 1500 леев с применением до 4 штрафных очков.

НИП отмечает, что на протяжении прошлого года более 8400 водителей были наказаны за остановку или парковку в запрещенных местах, а за первые 3 месяца текущего года в отношении более 540 из них были составлены протоколы. В данной связи ведомство призывает водителей: не парковать машины так, чтобы создавать препятствия другим участникам движения;

отдавать предпочтение общественному транспорту;

парковать машины в специально отведенных для этого местах и не забывать, что каждый водитель является еще и пешеходом.