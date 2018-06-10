Парковка у парламента “перешла” под окна здания с офисами депутатов (ВИДЕО)

Парковка у парламента была перемещена прямо под окна здания, где находятся офисы народных избранников.

Депутаты говорят, что они не владеют информацией о стройке, ради которой были вырублены все деревья и уничтожены зелёные насаждения. Ответственность за постройку парковки несёт Министерство экономики, однако его представители неохотно и малыми «порциями» выдают об этом какую-либо информацию.

На данный момент известно, что на этом месте планируется построить парковку рядом с задним входом в здание, передаёт protv.md. Депутаты от Партии социалистов высказали своё мнение и свои предположения по поводу загадочной постройки стоянки.

– Планируется на месте нынешней парковки что-то построить. И для того, чтобы немного смягчить обиду депутатов, они приняли решение построить парковку прямо под окнами парламента, – объяснил депутат ПСРМ Григорий Новак.

Стоит отметить, что до начала обустройства парковки, в конце февраля, на отведённом на строительство месте росло много деревьев, которые впоследствии срубили по причине, так называемого, вероятного падения.

– Спикеров подвозят на машинах прямо к дверям, чуть ли не въезжая в здание парламента, к депутатскому креслу. А рядовые депутаты как? Страдают от того, что у них нет таких прерогатив, – с иронией отметил депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

Напомним, что на новой стоянке для депутатов планируется установить «сторожку» для охраны, а также системы контроля доступа и видеонаблюдения.