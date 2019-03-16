Парковка на тротуарах: для пешеходов должно оставаться 1,5 метра

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Парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только при условии, что для движения пешеходов оставлено не менее 1,5 метра. Это нужно для того, чтобы не создавать препятствий для передвижения людей с ограниченными возможностями, людей с колясками и пожилых граждан. Соответствующие изменения в ПДД были одобрены вчера исполнительной властью.

Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передаёт moldpres.md.

Подобная практика применяется в государствах-членах Европейского союза. К примеру, в Словакии и Польше парковка на тротуарах разрешена только в том случае, если для пешеходного движения оставлено не менее 1,5 метра, а в Румынии – не менее 1 метра.