Парковка на тротуарах: для пешеходов должно оставаться 1,5 метра

Парковка на тротуарах: для пешеходов должно оставаться 1,5 метра

Парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только при условии, что для движения пешеходов оставлено не менее 1,5 метра. Это нужно для того, чтобы не создавать препятствий для передвижения людей с ограниченными возможностями, людей с колясками и пожилых граждан. Соответствующие изменения в ПДД были одобрены вчера исполнительной властью.

Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передаёт moldpres.md.

Подобная практика применяется в государствах-членах Европейского союза. К примеру, в Словакии и Польше парковка на тротуарах разрешена только в том случае, если для пешеходного движения оставлено не менее 1,5 метра, а в Румынии – не менее 1 метра.

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