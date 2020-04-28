Парки и скверы: в столице проводят масштабную профилактическую дезинфекцию

Парки и скверы: в столице проводят масштабную профилактическую дезинфекцию

С 27 апреля, после снятия запрета на прогулки в парках, в общественных местах проводят усиленную дезинфекцию скамеек и урн. Работы выполняются ежедневно в вечернее время.

Данная мера применяется в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в примарии, в выполнении ежедневных дезинфекционных работ задействованы сотрудники ЖКХ и МП “Ассоциация управления зелеными насаждениями”.

Напомним, ранее Ион Чебан поручил ответственным лицам принять меры по борьбе с амброзией.

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