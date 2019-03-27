Парк раздора

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О спорах вокруг ревитализации городского сада

Агентство по инспектированию и реставрации памятников (АИРП) намерено заняться реабилитацией главного столичного парка им. Штефана чел Маре. Эскиз проекта разработали три молодых архитектора. Вопрос дважды выносился на всеобщее обсуждение, но не все кишинёвцы восприняли эту идею положительно.

Время оживлять

Публичный парк Штефана чел Маре – одно из немногих мест, которые знают все, как Сорокскую крепость, например. За свою 200-летнюю историю существования он претерпел серьёзные изменения. В разные периоды власти, реставрируя какие-то отдельные участки парка, порой отходили от его первозданного вида, и сегодня можно заметить наслоение нескольких эпох во внешнем облике этого места отдыха горожан. Поэтому в агентстве пришли к выводу, что это излюбленное место кишинёвцев следует оживить и по возможности вернуть ему вид, который был задуман его автором.

Директор АИРП Ион Штефэницэ сказал, что в парке планируют восстановить первоначальный вид аллей, площадь зелёных насаждений увеличить с 42 до 44 тыс. м², найти компромиссный вариант для покрытия дорожек, чтобы оно было долговечным и аутентичным, установить освещение в тёмных зонах, восстановить фонари, ограждение, поменять урны для мусора.

– Это лишь наше намерение отреставрировать и реабилитировать этот объект культуры, – отметил Ион Штефэницэ. – Считаю, что мы должны очень ответственно подойти к его возрождению, ведь этот парк – визитная карточка Кишинёва.

Однако не все восприняли с энтузиазмом инициативу директора АИРП. На его голову обрушилась лавина критики со стороны специалистов, экспертов и гражданских активистов.

С момента оглашения намерения в ноябре 2018 года агентством уже дважды было объявлено о проведении публичных слушаний по данной тематике, но желающих в них поучаствовать и помочь советами было мало. По мнению экспертов, это безразличие, недоверие и неучастие людей в обсуждении свидетельствует о том, что слишком много непредсказуемых и несогласованных событий произошло в этом парке. Ко всему прочему город ещё лишился кафе «Гугуцэ» и земельного участка, на котором оно расположено в этом самом парке.

«Агентство не может предлагать проект, вандализирующий парк. Мы изучили все существующие в архивах документы, исторические справки, исследовали более 250 фотографий, так как наша задача – сохранить аутентичность этого пространства».

«Некомпетентная вкусовщина»

Доктор истории Марк Ткачук, побывавший на первых публичных слушаниях в середине февраля, мягко говоря, был разочарован малочисленностью участников обсуждения и возмущён качеством подготовки проектной документации. Он недоумевал, что директор АИРП «не смог представить первичного документа, на основании которого, по указанию агентства, некоторые как бы архитекторы принялись с энтузиазмом рисовать все эти картинки, комиксы и проекты «модернизации». М. Ткачук сослался на международное законодательство, на ст. 15 Флорентийской Хартии 1981 года, где записано: «Ни реставрационные работы, никакие работы по воссозданию исторического сада не могут быть предприняты без исчерпывающих предварительных исследований, гарантирующих, что такие работы выполняются на научной основе и будут включать в себя всё – от археологических раскопок до составления отчётов, связанных с рассматриваемым и подобными садами. Перед началом любой практической работы на основе вышеуказанных исследований должен быть подготовлен и представлен группе экспертов проект для совместного обсуждения и одобрения».

– В нашем случае никакого подобного документа, предварительного исследования у агентства нет, – отмечает Марк Ткачук. – Никаких исследовательских работ не проводилось. Не привлекались профильные специалисты ни в сфере истории архитектуры, истории города, ботаники, почвоведения. Ну а комментировать какие-то цветные картинки, решая по ходу, где именно должен стоять памятник Пушкину или Штефану чел Маре – это верх легкомыслия и некомпетентной вкусовщины. Таким образом, до проведения такого всестороннего (предусмотренного законодательством) исследования никаких обсуждений – тем более в широком кругу кишинёвской общественности – быть не может. Это профанация, имитация, попытка навешать лапшу на уши и заболтать проблему, имеющую глубинный общественный интерес.

Это вам не OrheiLand!

Гражданский активист Виктор Киронда потребовал от главы Агентства по инспектированию и реставрации памятников добровольной отставки «за непрофессионализм и поверхностность», которые он показал при разработке проекта ревитализации столичного парка.

– Этот сад – не простой парк или городская публичная площадь, которая может быть обновлена благоустройством в стиле OrheiLand, – аргументировал своё недовольство инициативой директора АИРП Виктор Киронда. – Это памятник архитектуры национального значения, концентрация истории и местного контекста. И должен рассматриваться как таковой. Это понятно каждому, у кого есть элементарные знания в градостроительстве, архитектуре или в городском планировании, но, к сожалению, не господину Штефэницэ.

Критика для пользы

В свою очередь в комментарии «АиФ в Молдове» Ион Штефэницэ заметил, что нормально воспринимает критику и для него важны мнения, особенно специалистов – историков, архитекторов и дизайнеров.

– Да, презентованные молодыми архитекторами эскизы – не самые лучшие. Я согласен со всеми, кто критикует этот проект, – признаётся И. Штефэницэ. – Но я же не сказал, что это финальный вариант документа. Мы проведём столько публичных слушаний, сколько потребуется для того, чтобы довести проект реабилитации парка Штефана чел Маре до высшего уровня – существующих норм по реставрации и реабилитации объектов, охраняемых государством. Только после этого документ будет представлен на согласование в Национальный совет по историческим памятникам при Министерстве просвещения, культуры и науки.

Вместе с тем глава АИРП заверил, что в данном проекте исторический фактор учитывается в первую очередь, так как объекту планируют вернуть первоначальный вид.

– Агентство не может предлагать проект, вандализирующий парк, – объясняет Ион Штефэницэ. – Мы изучили все существующие в архивах документы, исторические справки, исследовали более 250 фотографий, так как наша задача – сохранить аутентичность этого пространства. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, даже с теми, кто нас критикует. Это нормальная реакция, ведь известно: сколько специалистов – столько и мнений.

Но в необходимости реабилитировать парк Штефана чел Маре Ион Штефэницэ уверен. Он говорит, что даже приезжавшие в Кишинёв французские делегации неоднократно указывали на это.

КОММЕНТАРИЙ

Работы – непочатый край

Владимир Дубасов, архитектор: Инициатива Иона Штефэницэ нужна для города и для парка. Весь скандал начался из-за использованного слова «модернизация», которой якобы собираются подвергнуть парк. Модернизация – это осовременивание, но это не совсем то, что предлагает сделать Штефэницэ и что он хотел сказать при представлении проекта. На самом деле это ревитализация, хотя меня на публичных слушаниях поправляли, что в законе не существует такого понятия. Но это не является основанием для того, чтобы это слово не использовать. Оно лучше передаёт смысл того, что собираются делать с парком.

То, что было сделано командой И. Штефэницэ, наивно, но с другой стороны, хорошо, что взялись делать. Из-за отсутствия в бюджете средств на разработку проекта дают возможность проявить себя молодым архитекторам. Однако работая над таким проектом, нужно составить историческую справку, определиться, что мы хотим получить, какими будут функции объекта. Сейчас этот парк – хаб-центр, через который люди проходят во все стороны, хотя он изначально был местом созерцаний и прогулок. «Проходную» функцию можно убрать, в том числе и планировочными методами. Нужно разобраться с публичными пространствами парка, как, например, сквер Европы. Об этом не сказано ничего в проекте. Забор сегодня больше для декора. А может, есть смысл восстановить его изначальную функцию ограждения, вплоть до введения ограничения входа в парк.

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Только без сюрпризов!

Андрей Ватаманюк, архитектор, Центр урбанизма: У нас много вопросов по поводу финансовой поддержки инициативы. Так как Агентство по инспектированию и реставрации памятников является бенефициаром проекта, должна быть опубликована бюджетная линия, и не «сколько стоит?», а «где взять деньги?». Будет большим разочарованием, если раскроется государственно-частное партнёрство, шитое белыми нитками. Особенно если выяснится, что финансовая поддержка оказывается инвесторами многофункционального комплекса, который возведут на месте кафе «Гугуцэ».

Любовь Чегаровская