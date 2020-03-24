Парк “La Izvor” изменится до неузнаваемости: какие перемены предстоят (ФОТО)

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Стартовали работы по благоустройству столичного парка “La Izvor”. Здесь же началось возведение пляжного стадиона – первого в истории нашей страны.

Об этом в ходе телепередачи сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что муниципалитет намерен обустроить две из четырех существующих зон, а по поводу строительства самого стадиона уже есть решение Муниципального совета Кишинева. Работы осуществляются в сотрудничестве с FIFA, которая покроет их на 80%, и Национальной федерацией футбола. Последняя предоставит оставшиеся 20% средств, необходимых для его строительства и обустройства. Стадион рассчитан на 1500 мест и будет передан в пользование жителей.

– Вокруг этого стадиона будет обустроено многое другое: 2 поля для мини-футбола, 2 поля для тенниса, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 детские игровые площадки и площадка для барбекю. Всё это будет общественным. А возле парка, на свободном участке на улице Гидигич, рядом с футбольным клубом “Буюкань”, на одном гектаре земли будет организована общественная парковка. Пешеходные дорожки будут восстановлены, что обеспечит связь между 4 озерами парка. Также будут организованы дорожки для велосипедистов и обустроен фонтан, – рассказал Чебан.

Генпримар также подчеркнул, что муниципалитет намерен сделать парк “La Izvor” местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.

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