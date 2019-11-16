“Парикмахеры” из Калараша заплатят десятки тысяч леев морального ущерба

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“Парикмахер” из Калараша Сергей Буруянэ и его приятель, которые летом прошлого года напали на молодых людей на автозаправочной станции, заплатят десятки тысяч леев в качестве возмещения морального вреда. Соответствующее решение было принято Апелляционной палатой, которая одобрила запрос одного из пострадавших.

Напомним, что в декабре 2018 года суд Страшен, после рассмотрения данного уголовного дела, приговорил Буруянэ к 2 годам лишения свободы и обязал его выплатить 7 000 леев в качестве морального ущерба. Его приятели получили штрафы в размере 50 500 леев. Ещё один из нападавших был также обязан выплатить 7 000 леев морального ущерба, передаёт deschide.md.