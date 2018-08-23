«Парикмахер» из Страшен за совершённое в Италии убийство может отсидеть срок на родине

Задержанный ранее за насильственную стрижку парней на АЗС в Страшенах и приговорённый в 2014 году в Италии за убийство, возможно, будет отбывать наказание за свои преступления в молдавском пенитенциаре.

По данным пресс-службы полиции, министерство юстиции признало и распорядилось привести в исполнение на территории РМ приговор, который вынес суд итальянского города Падуя в апреле 2014 года и был модифицирован Апелляционным судом Венеции в 2015 году. Так, согласно вынесенному итальянскими властями приговору гражданин Молдовы Серджиу Буруянэ признан виновным в совершении убийства и в незаконном владении оружием и приговорён к 23 годам и 11 месяцам тюремного заключения.

В этом контексте 22 августа текущего года министерство юстиции представило в суд Кишинёва сектора Буюканы просьбу о признании и приведении в исполнение приговора, указанного выше, на территории Республики Молдова.

Напомним, что инцидент, после которого в руки правоохранителей попал Буруянэ, произошёл в июле на автозаправочной станции в Калараше. Группа мужчин от 20 до 30 лет напали на двух молодых людей на основании, что у них длинные волосы. Мужчины издевались, частично избивали парней, а в итоге состригли им волосы, потому что их стрижки показались нападающим «не очень мужскими». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что подозреваемый Серджиу Буруянэ был приговорен итальянскими властями к лишению свободы за убийство жителя Туниса, которое произошло в 2012 году. Однако тогда обвиняемый покинул территорию Италии, после чего его объявили в международный розыск. Буруянэ спрятался на родине и до недавних пор находился на свободе и разгуливал по Молдове, так как итальянские власти не отправили необходимый для его ареста пакет документов.

Стоит отметить, что кроме убийства и нашумевшего носильного состригания волос, на счету Буруянэ числятся ещё множественные правонарушения, а точнее в 2010 году он участвовал в избиении итальянских карабинеров. Кроме этого, он фигурирует в 6 делах об административных нарушениях и в ещё одном уголовном за хулиганство.