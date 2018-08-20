«Парикмахер» из Калараша задержан: на его счету убийство, несколько случаев хулиганства и множество административных нарушений

Серджиу Буруянэ, подозреваемый в насильственной стрижке парней на АЗС в Калараше, задержан сегодня утром полицией. Прокурор этого дела вскоре потребует выдать мандат на арест подозреваемого.



Согласно информации, предоставленной ведущим дело следователем, подозреваемый самостоятельно прибыл в Инспекторат полиции для дачи показаний, после чего был задержан, пишет zdg.md. Буруянэ пока является единственным задержанным по этому делу. Всего в нем фигурируют шесть человек. Один из них в начале августа уехал за границу.

Напомним, что инцидент, по которому обвиняется Буруянэ, произошёл в июле на автозаправочной станции в Калараше. Группа мужчин от 20 до 30 лет напали на двух молодых людей на основании, что у них длинные волосы. Мужчины издевались, частично избивали парней, а в итоге состригли им волосы, потому что их стрижки показались нападающим «не очень мужскими». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что подозреваемый Серджиу Буруянэ был приговорен итальянскими властями к пожизненному сроку за убийство жителя Туниса, которое произошло в 2012 году. Однако обвиняемый покинул территорию Италии, после чего его объявили в международный розыск. Буруянэ спрятался на родине, в Молдове, где Конституцией предусмотрен запрет на экстрадицию своих граждан. До сегодняшнего дня он находился на свободе и разгуливал по Молдове, так как итальянские власти по сей день не отправили необходимый для его ареста пакет документов.

Стоит отметить, что кроме убийства и нашумевшего носильного состригания волос, на счету Буруянэ числятся ещё множественные правонарушения, а точнее в 2010 году он участвовал в избиении итальянских карабинеров. Кроме этого, он фигурирует в 6 делах об административных нарушениях и в ещё одном уголовном за хулиганство.