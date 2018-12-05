“Парикмахер” из Калараша получил ещё 2 года за хулиганство, суд вынес приговор и в отношении его товарищей (ВИДЕО)

Суд приговорил «парикмахера» из Калараша к 2 годам тюремного заключения за насильственную стрижку парней на АЗС. Стоит отметить, что ранее он был приговорён к 22 годам лишения свободы за убийство, совершённое в Италии.

Сергей Буруянэ получил в дополнение к 22 годам лишения свободы ещё 2 года тюрьмы за насильственную стрижку парней на АЗС в Калараше. Его товарищи, Козма Кастравец и Николай Мокряк, которые также напали на молодых людей на автозаправочной станции, получили штрафы в размере 50 500 леев, пишет protv.md. Кроме этого, приятели Буруянэ обязаны покрыть моральный ущерб в размере 7 000 леев одному из потерпевших. Второй молодой человек, на которого напали, не потребовал компенсации морального или материального ущерба.

Суд постановил, что 9 июля Сергей Буруянэ, Козма Кастравец, Николай Мокряк и ещё два человека, в отношении которых не было заведено уголовного дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на двух молодых людей на АЗС в Калараше. Группа людей, находившихся под воздействием алкогольных напитков, без каких-либо причин применяли в адрес молодых людей нецензурные слова и применили физическое насилие, так как у парней были заплетённые в косы длинные волосы, а позже насильно постригли.

Стоит отметить, что кассир АЗС, который в тот момент находился на работе, сообщил правоохранителям, что не вызвал охрану, так как «не в его отношении было применено насилие, а имущество автозаправочной станции не пострадало». Обвиняемые полностью признали свою вину, поэтому дело было рассмотрено по упрощённой процедуре, основанной на доказательствах, накопленных прокуратурой. В качестве смягчающих обстоятельств стало то, что обвиняемые покаялись в содеянном.

Напомним, что ранее Сергей Буруянэ был приговорён к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Туниса, совершённое в 2012 году. После того, как Буруянэ был приговорён итальянскими властями к лишению свободы, он покинул территорию Италии, поэтому был объявлен в розыск, и скрывался в Молдове. Адвокат Буруянэ заявил, что дело об убийстве было пересмотрено в Италии и направлено в Апелляционную палату Молдовы на обжалование.