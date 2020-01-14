Парень из Сорок избил родного дядю: мужчина скончался в больнице

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19-летний житель Сорокского района жестоко избил своего дядю. В результате тот скончался на больничной койке.

Трагедия произошла 10 января в селе Черлина Сорокского района, пишет unimedia.info. 19-летний парень находился в гостях у своего 45-летнего дяди. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Юноша избил родственника, однако пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью.

На следующий день мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы Сорок в состоянии комы. День спустя пострадавший скончался.

Подозреваемый был задержан. На его имя было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.