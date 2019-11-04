Параллельный подсчет голосов подтвердил победу Иона Чебана

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Наблюдательная миссия “Promo-LEX” представила сегодня предварительные результаты параллельного подсчета голосов в ходе второго тура всеобщих местных выборов в Кишиневе.

По данным исследования, кандидат ПСРМ Ион Чебан набрал 52,43% голосов, а кандидат от блока “АКУМ” Андрей Нэстасе – 47,57%. Эти данные существенно не отличаются от предварительных результатов, объявленных Центральной избирательной комиссией, согласно которым за Иона Чебана проголосовало 52,39% жителей столицы, а за Андрея Нэстасе – 47,61%, пишет www.moldpres.md.

Вчера, 3 ноября, граждане с правом голоса из 384 населенных пунктов Молдовы, в том числе столицы, избрали своих примаров на последующие четыре года. В Кишиневе примаром стал Ион Чебан, который набрал наибольшее количество голосов.