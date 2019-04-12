Панно с временем до прибытия троллейбусов хотят установить и на других маршрутах

Панно с временем до прибытия троллейбусов хотят установить и на других маршрутах

Четыре электронных панно, показывающие время ожидания до прибытия троллейбусов маршрута №30, которые тестировались в пилотном режиме с декабря 2018 года, доказали свою эффективность. В связи с этим Управление электротранспорта Кишинева намерено увеличить их количество, установив их и на других маршрутах, пишет ipn.md. 

Также планируется принять меры по улучшению системы, чтобы свести к минимуму случаи показа неточного времени ожидания, отмечает источник.

Стоит отметить, что установка электронных панно на остановках общественного транспорта, которые показывали бы время до прибытия троллейбусов, является инициативой фракции ПСРМ в МСК.

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