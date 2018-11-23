Паника на борту самолёта рейса Москва – Кишинёв: один из пассажиров пытался открыть дверь и выйти во время полёта

По словам пассажиров самолёта, дебошир успокоился только после того, как ему связали руки.

Беспрецедентный случай произошёл в ночь на четверг, 22 ноября, на борту самолёта Air Moldova рейса 9U 176, который направлялся из аэропорта Москвы Домодедово в Кишинёв. О происшествии сообщил в социальной сети муниципальный советник от Партии социалистов Никита Цуркан.

По его словам, один из пассажиров самолёта попытался открыть дверь и выйти из самолёта прямо во время полёта. Мужчина успокоился только после того, как ему связали руки.

– А Air Moldova почему-то молчит и не хочет комментировать инцидент… Скоро будут подробности, – написал Никита Цуркан.