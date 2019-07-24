Панические Атаки

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О собственниках жилья де-юре и бездомных де-факто

В городе Липканы Бричанского района жильцы аварийного дома 10 лет ждут от государства компенсаций, оставшись без квартир, где проживали. Находившиеся до недавнего времени во главе государства силы так и не нашли возможность помочь людям. Зато местные власти исправно присылают владельцам квартир квитанции на оплату налога на недвижимость.

Понять и помочь

Полтора месяца назад в городе Атаки обрушился один из подъездов жилого многоэтажного дома, в котором располагалось 12 квартир. К счастью, трагедии удалось избежать, так как спасатели вовремя отреагировали на жалобы жильцов о появлении в стене огромной трещины и за несколько часов до ЧП эвакуировали всех жильцов многоэтажки. После проведения всех необходимых экспертиз и исследований было установлено, что дом восстановлению не подлежит, и за пару недель его снесли.

Людей, оставшихся без жилья, не бросили на произвол судьбы. 9 июля после заседания гос-комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер-министр Майя Санду объявила СМИ, что было решено выделить на продукты питания жильцам, лишившимся крыши над головой, 99 130 тыс. леев. Также власти сейчас изыскивают средства, чтобы помочь людям купить другое жильё.

– Мы следим за ситуацией во всей стране. Обсуждался вопрос об Атаках, там работала экспертная комиссия для оценки стоимости квартир до обрушения здания. Ведутся беседы с жильцами. Между тем рыночные цены выросли, кто-то пытается заработать на людской беде. Вопрос обсуждается с экспертами и жильцами, – сказала Майя Санду.

Есть надежда, что оставшимся на улице людям дадут жильё. И хорошо если этот вопрос будет решён в короткие сроки. Жильцам аварийной пятиэтажки из города Липканы Бричанского района повезло меньше. Они ждут безопасного жилья уже 10 лет.

«Было бы справедливо, если бы вопрос решился положительно и людям выплатили денежные компенсации для приобретения другого жилья, так как на строительство нового дома не стоит даже рассчитывать – оно обойдётся примерно в 27 – 30 млн леев. Но тут может возникнуть ещё одна проблема – искусственное завышение цен на вторичном рынке жилья. Увы, когда у одних горе, другие пытаются на этом нажиться».

Аварийная собственность

Сразу после ЧП в Атаках в редакцию «АиФ в Молдове» позвонил житель Липкан Николай Крещук с жалобой на аварийное состояние многоэтажки, в которой находится его квартира. Читатель рассказал невероятную историю о том, как он и другие жильцы 5-этажного дома на ул. Негруцци, 1 уже 10 лет де-юре являются владельцами недвижимости, а де-факто не могут там проживать из-за опасности, угрожающей жизни людей.

– В 2008 году примерно посередине нашего дома появилась огромная трещина, идущая от крыши до земли, – пожаловался Николай Крещук. – 23 марта 2009 года дом был признан аварийным и подлежит демонтажу, о чём написано в соответствующем акте. Нас, жильцов, попросили покинуть квартиры, поселиться у знакомых, родственников до тех пор, пока власти не найдут возможность помочь. Предлагали и съёмное жильё. Я поселился в доме родственников, доставшемся мне по наследству, но он уже старый и тоже находится не в самом лучшем состоянии. Мы все уже устали ждать, когда власти компенсируют все понесённые людьми убытки.

По словам мэра Липкан Евгения Думенко, дом, о котором идёт речь, сдан в эксплуатацию в 1987 году. Однако при его возведении были нарушены строительные нормы – некачественно сделана грунтовая подушка под фундаментом, поэтому уже в 1990-х годах стали появляться трещины. Несмотря на призывы местной власти покинуть аварийный дом, две семьи из 30 наотрез отказываются подчиниться, хотя там нет ни газа, ни воды, ни канализации.

– В 2017 году в районном центре, в Бричанах, было построено социальное жильё, – сказал в комментарии «АиФ в Молдове» Евгений Думенко. – Условия проживания части жильцов аварийного дома не соответствовали регламенту, предусматривающему предоставление социального жилья, а те, кто подходили по критериям, наотрез отказались переезжать в районный центр, подтвердив своё несогласие подписями в соответствующем документе.

Николай Крещук тоже среди отказавшихся, так как считает, что уже не в том возрасте (в этом году ему исполняется 70 лет), чтобы переезжать из одного населённого пункта в другой.

– Зачем нам менять шило на мыло и ехать в Бричаны, если мы жители Липкан? – недоумевает Н. Крещук. – В Липканах мы родились, здесь наши корни, чего это мы должны переезжать в другой город? Да и если бы предлагаемая квартира стала моей собственностью, а то ведь это подведомственный дом.

Налог на развалины

Возмущает собеседника «АиФ в Молдове» и другой вопрос. Мало того что власти тянут время с компенсацией стоимости жилья, так ещё, как бы издеваясь, присылают владельцам квитанции на оплату налога на недвижимость, хотя почти все квартиры заброшены, разворованы, рассыпаются на глазах. Разве это справедливо платить за собственность, в которой жить невозможно? – спрашивает пенсионер.

В свою очередь мэр Липкан считает, что жильцы аварийного дома обязаны платить налог на недвижимость, так как это их собственность, за которую им рано или поздно всё равно будет выплачена компенсация или же выделено другое жильё.

– Да и есть закон, который никто не отменял, – объясняет Е. Думенко. – Если бы местный совет своим решением отменил сбор налога на недвижимость с жильцов этого дома, то никто бы их не собирал. Это не такие большие суммы, чтобы владельцы недвижимости не могли оплачивать. Тем более если учитывать, что в будущем для них будет приобретено жильё за счёт государства.

Вместе с тем Евгений Думенко говорит, что и сам не меньше жильцов аварийного дома переживает за их будущее. Эта проблема существует на протяжении всего периода его правления, а он избирался липчанами на эту должность уже трижды.

– Все эти годы я не сижу сложа руки, для меня это дело чести – добиться предоставления жилья владельцам квартир аварийного дома, – заявил «АиФ в Молдове» мэр Липкан Думенко. – На сегодняшний день у нас есть весь пакет документов по каждому жильцу. Эти 10 лет мы беспрестанно писали во все инстанции – в правительство, парламент, временным и постоянным премьер-министрам, президентам. Но дело никак не продвигалось. После прихода новой власти мы опять обратились во все инстанции с просьбой предоставить людям другое жильё. Но сейчас главная проблема – снести аварийный дом, потому что он расположен всего в нескольких метрах от двух других многоэтажек. Хоть там и есть ограждение, но люди не обращают на него внимания – ходят мимо, паркуют машины, дети там играют. Поэтому опасность остаётся. Сейчас ведутся переговоры с профильным министерством о сносе здания.

Горе разъединяет

Мэр Липкан говорит, что было бы справедливо, чтобы вопрос решился положительно и людям выплатили денежные компенсации для приобретения другого жилья, так как на строительство нового дома не стоит даже рассчитывать – оно обойдётся примерно в 30 млн леев. Но тут может возникнуть ещё одна проблема – искусственное завышение цен на вторичном рынке жилья. Увы, когда у одних горе, другие пытаются на этом нажиться. Так в Липканах уже было в 2008 году.

– Сегодня жильё в Липканах можно купить, выложив от €6 до €15 тыс., – говорит Евгений Думенко. – Но если вдруг народ выяснит, что государство намерено приобрести жильцам пострадавшего дома жильё, взвинтят цены на выставленные на продажу дома и квартиры в два раза. Я помню, что именно так и произошло в 2008 году, когда во время наводнения пострадало 56 домов и государство вынуждено было покупать дома и квартиры по завышенным ценам.

Будем надеяться, что у новоизбранной власти найдутся финансовые возможности, чтобы решить эту долгоиграющую проблему. Тем более что после ЧП в Атаках на уровне высшей власти было дано распоряжение провести проверку всех зданий в стране, чтобы выявить дома, которые представляют угрозу для жизни людей.

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Подготовила Любовь Чегаровская