Пандемия фейков

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Об информационных фальшивках, которые множатся быстрее вируса

Чрезвычайное положение и карантин, введённые с середины марта в большинстве государств мира, и вынужденная в связи с этим самоизоляция людей высвободили у них массу времени, привязали к экранам телевизоров и к мониторам компьютеров в надежде узнать побольше о новом коварном вирусе, который держит всё население планеты в страхе.

Ежедневно в свет выходят тысячи новостей, и понять, какие среди них правдивые, а какие – фейковые порой очень сложно. Поэтому период пандемии стал благодатным временем для разного рода недостоверной информации, домыслов и ложных медицинских советов – фейков о коронавирусе.

Прикрываясь доктором Рошалем

Не проходит и дня, чтобы кто-то из друзей или знакомых не прислал на телефон очередное сообщение, раскрывающее способы спасения от коронавируса. Замечено, что среди этих фальшивок, гуляющих в сетях, выделяются три вида: фейки о происхождении коронавируса, о его распространении и лечении. Кто не попался на аудиосообщение, распространяемое по Ватсапу, якобы от знаменитого врача Леонида Рошаля, советующего глотать нарезанный мелкими кусочками чеснок по утрам? Но в интервью известной газете президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявил, что этот ролик – не что иное, как фейк.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с разоблачением мифов об «эффективных» средствах защиты от эпидемии, указав, что ни чеснок, ни горячая ванна, ни электросушилка для полотенец, ни ультрафиолетовая лампа, ни антибиотики, ни солевой раствор для носа не защищают от инфицирования коронавирусом. Но кто прочёл этот циркуляр ВОЗа? А фейковые медицинские советы давно разлетелись по сети и не теряют своей популярности.

Когда люди так встревожены, существует большой соблазн вбрасывать в информационное пространство непроверенную информацию, недостоверные сведения и сомнительные факты. Поэтому сейчас появляется так много ложных новостей. Единственная возможность не поддаваться на фальшивки – не обесточивать мозг.

Журналист позорит профессию

Но не все «утки» так безобидны. Самый «знаменитый» фейк о коронавирусе, прогремевший на весь мир, вызвал у многих неподдельный страх. Это когда все телеканалы показали якобы репортаж из Италии с вереницами едущих по городу армейских грузовиков с гробами умерших от эпидемии.

По словам российского публициста и медиаменеджера Владимира Мамонтова, даже на него, всю жизнь проработавшего в СМИ, репортаж произвёл впечатление. Но мелькнуло подозрение, что ранее он уже видел эти кадры. И не ошибся. Выяснилось, что журналисты, чтобы рассказать о тяжёлой ситуации, которая действительно сложилась в некоторых итальянских регионах, где люди умирают от вируса, для усиления эффекта вырезали кадры с гробами из художественного фильма, в котором речь шла о гигантской мафиозной войне, и вставили в свой репортаж. Что было в головах у авторов репортажа, нам сказать сложно. Но то, что им не хватило здравомыслия и ответственности, – совершенно точно…

Откуда берутся сфабрикованные кем-то и пущенные в обиход фальшивки о коронавирусе, которые повышают градус страха, сеют неуверенность и панику в обществе, и как на них не купиться – эти и другие вопросы обсуждались участниками международного медиаклуба «Формат-А3» на недавней онлайн-конференции «Пандемия фейков: правда и ложь о карантине», которую специально для Молдовы провела общественная организация Dialogum.

Адреса, явки, пароли…

В рамках этого обсуждения кандидат медицинских наук, российский эксперт в области иммунологии и международной медицины Николай Крючков отметил, что его расстраивает масса неточностей, допускаемых в освещении темы коронавируса даже специалистами, генерирующими информацию, которая потом тиражируется СМИ. Догадки, которые ещё предстоит проверить и найти им научные подтверждения, высказанные учёными в интервью, появляются под громкими заголовками.

Появилась новость о том, что якобы у взрослого населения, имеющего прививки от БЦЖ, есть большой шанс не заразиться коронавирусом. А на самом деле это только эпидемиологическая гипотеза, а не доказанный факт. Было проведено наблюдательное сравнительное исследование, и предварительно полученные результаты только дают надежду на то, что прививка БЦЖ может сработать. Но эту гипотезу подхватили и растиражировали как научно доказанную версию.

Также российский эксперт отметил, что о коронавирусе на сегодняшний день известно многое, вот только запросы общества немного превышают возможности научного и медицинского сообществ ответить на них.

– Понятное дело: мы хотим сразу получить ответы на все вопросы, но это просто невозможно, – говорит Н. Крючков. – Факт – что у нас сложная ситуация и что это эпидемия. Каждый день имеет значение, каждый день появляются новые данные, и с этим сложно работать. К тому же у нас нет полной картины. Это честно надо признать и доносить эту информацию до людей. Ничего страшного в этом нет. Это лучше, чем если пустоты в человеческом незнании будут заполняться причудливыми фактами, теориями и концепциями.

Именно из-за пробелов в знаниях чаще всего и рождаются эти фальшивые новости, которые порой вызывают панику у людей и держат их в страхе. Можно вспомнить и несколько наших, молдавских фейковых новостей, которые тиражировались некоторыми оппозиционными СМИ. Одна из них, появившаяся ещё в начальный период распространения вируса, о том, что в стране тысячи заболевших и десятки умерших, но власти умалчивают информацию об этом. Вторая о том, что на столичном кладбище Святого Лазаря в отдельно отведённом секторе якобы собираются выкопать 3 тыс. могил для захоронения жертв коронавируса. Третья – о ночных вылетах вертолётов для опрыскивания столицы антисептиками и многие другие. Дезинформацией с утра до вечера занимались и более полусотни сайтов, за одну ночь запущенных на интернет-просторах именно с целью распространения фейков и повышения градуса недовольства части населения.

Понятное дело, что во всём этом многотысячном потоке новостей сложно не заблудиться и не попасть на удочку дезинформаторов. Но аналитики, эксперты убеждены, что распознать фейк можно. Самый простейший совет – не выключать голову, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. При чтении информации обращать внимание на название источника, есть ли в нём ссылки на авторитетные мнения – то есть должны быть конкретные «адреса, явки, пароли». Достоверные новости можно получить на официальных сайтах органов государственной власти. «Но если у вас ссылка на английских учёных, итальянских врачей или ещё что-нибудь – забудьте об этой информации, включите голову», – призывает российский публицист и медиаменеджер Владимир Мамонтов.

Комментарий

Гастарбайтеры на карантине

Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт IDIS «Viitorul»:

– Глобальный информационный шум вокруг пандемии коронавируса вполне понятен – очень легко привлечь внимание общества. Когда люди так встревожены, существует большой соблазн вбрасывать в информационное пространство непроверенную информацию, недостоверные сведения и сомнительные факты. Поэтому сейчас появляется так много ложных новостей. Единственная возможность не поддаваться на фальшивки – не обесточивать мозг.

Всплеск молдавской возвратной миграции из Европы – тоже из разряда фейковых новостей. Мы провели исследование и выяснили, что в страну вернулось не так много наших сограждан, как кажется. В марте прибыли 150 тысяч человек. Большинство из них находились за рубежом непродолжительное время, а гастарбайтером принято считать тех, кто проработал за границей не менее года. Реальных трудовых мигрантов, приехавших домой, около 20 тысяч, или 12%. Из этого числа ни один не заявил, что потерял работу. Эти люди оказались в Молдове потому, что в странах, откуда они прибыли, на два месяца объявлен карантин. И пребывание длительного срока «простоя» в родных стенах им обойдётся дешевле, чем в Европе на съёмных квартирах. Как только откроются границы, они уедут обратно.

В тему

Заглушили на корню

Пандемия коронавируса спровоцировала появление в Молдове большого количества интернет-ресурсов, которые вбрасывали во всемирную паутину массу фейковых новостей.

20 марта 2020 года постановлением Службы информации и безопасности, подписанным директором СИБ Александром Есауленко, было узаконено блокирование на период чрезвычайного положения 52 анонимных сайтов, распространявших ложную информацию об эпидемии коронавируса, тем самым нагнетавших напряжение в обществе и сея страх и панику среди населения. В документе указывалось на то, что все эти сайты не были официально зарегистрированы в РМ.

«Анонимные администраторы этих сайтов, издавая новости типа fake-news, дезинформируют население, провоцируют ненависть в обществе, массовые беспорядки и т. д. Таким образом они представляют угрозу государственной безопасности», – отмечалось в сообщении, размещённом на сайте СИБ.

16 апреля по распоряжению директора СИБ было заблокировано ещё два интернет-ресурса, распространявших фейковые новости о пандемии коронавируса.

Согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта, интернет-провайдеры и мобильные операторы обязаны немедленно блокировать онлайн-источники, распространяющие фейковую информацию.

Татьяна СОЛОВЬЁВА